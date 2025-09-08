Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi gerçekleştirildi.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz,ifadelerini kullandı.Futbolun tabandan tavana bir bütün olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor FaaliyetleriDüzcespor-Atko Grup PendiksporKaradeniz Ereğli Belediyespor-BursasporÇorluspor 1947-Ayvalıkgücü BelediyesporGalata SK-Beykoz AnadolusporAnkara Demirspor-ZonguldaksporBeykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey BelediyesporKarabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SKBalıkesirspor-Yalova FK 77 SKKüçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölsporGMG Kastamonuspor-Fatsa BelediyesporÖzbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SKOrduspor 1967-Sebat GençliksporAmasyaspor-KCT 1461 Trabzon FKGiresunspor-52 OrdusporAnagold 24Erzincanspor-1926 BulancaksporMerkür Jet Erbaaspor-PazarsporKaraköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SKMuşspor-Eti Gübre Mazıdağı FosfatsporSeza Çimento Elazığspor-12 BingölsporAğrı 1970 SK-Batman PetrolsporDersimspor-Kızılkaya Tarım ŞanlıurfasporNiğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray BelediyesporKahta 02 Spor-Adana DemirsporAtakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SKSilifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalsporMalatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FKKahramanmaraşspor-Karaman FKTire 2021 FK-Sipay Bodrum FKKarşıyaka-Bursa Yıldırım SKKütahyaspor-AltınorduBornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa FutbolEskişehirspor-MuğlasporSomaspor-Astor Enerji Çankaya SKKestel Çilek SK-FethiyesporKırıkkale FK-Manisa FKİzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SKKepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SKMenemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri