Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başlıyor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA
Abone Ol
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 12:06
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 9-20 Temmuz tarihlerinde CP Ankara Otel'de düzenlenecek.

Dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcular Süper Lig şampiyonluğu için hamle yapacak.

Organizasyonda birbirinden güçlü 12 takım, 11 tur boyunca birincilik mücadelesi verecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery