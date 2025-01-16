Başkentte düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış törenine katılan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, göreve 2,5 ay önce gerçekleştirilen genel kurulda seçildiğini hatırlattı.



Tanrıkulu, Poomsae Milli Takımı'nın uzun aradan sonra Dünya Şampiyonası'na katıldığını, milli tekvandocuların yıldızlar ve ümitlerde takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını vurguladı.



Ankara'da büyükler, para tekvando ve poomsae kategorilerinin ardından gençlerde Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini dile getiren Tanrıkulu, başkente tekvando şöleni yaşattıklarını söyledi.



Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın seviyesini G-2'ye yükselterek 20 puanlık turnuva haline getirdiklerini belirten Tanrıkulu, bu turnuvada Avrupa şampiyonalarında uygulanan son nesil elektronik sistemlerin kullanılacağını açıkladı.



"TaekwondoPi" aplikasyonu kullanıma hazır



Seçimde açıkladığı projeler arasında yer alan "TaekwondoPi" aplikasyonunu tekvando ailesinin hizmetine sunduklarını ifade eden Tanrıkulu, "Bu uygulamayı Google Play ve Apple Store'dan telefonlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz. Adım adım geliştirilecek bir proje. Artık bu uygulamayla organizasyonlarımız daha kolay ve uygulanabilir hale gelecek. Veliler, bu aplikasyon üzerinden maçları telefonlarından canlı izleyebilecek." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol mensuplarına günün anısına şilt veren Bahri Tanrıkulu, şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara da madalyalarını takdim etti.



73 ilden 867 kulübe bağlı 2914 sporcunun katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, 19 Ocak Pazar günü sona erecek.



