Türkiye Basketbol Federasyonu'nda iki ayrılık

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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