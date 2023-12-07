Türkiye Basketbol Federasyonu'nda iki ayrılık

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nda iki ayrılık
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07 Aralık 2023 16:12
Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 
 
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