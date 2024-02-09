Türk voleybolunda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'ndeki derbide yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
11 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (Süleyman Evcilmen)
14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Karayolları-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
16.30 Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
10 Şubat Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Antakya Merkez)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Ünye)
17.00 Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'ndeki derbide yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
11 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (Süleyman Evcilmen)
14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Karayolları-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
16.30 Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
10 Şubat Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Antakya Merkez)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Ünye)
17.00 Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)