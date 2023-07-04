Türk Telekom, Tony Taylor'la yollarını ayırdı

Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucusu Tony Taylor ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, Tony Taylor'la yollarını ayırdı
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04 Temmuz 2023 18:17
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Tony Taylor'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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