14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-090'

Türk Telekom, evinde kazandı

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, sahasında Buducnost VOLI'yi 79-72 mağlup etti.

calendar 14 Ekim 2025 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, evinde kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü hafta maçında evinde Buducnost VOLI'yi 79-72 mağlup etti.

Mücadele, iki takımın karşılıklı sayılarıyla 11-11 eşitlikle başladı. İkinci bölümde etkili hücumlarıyla 14-0'lık (25-11) seri yakalayan Türk Telekom, rakibine fazla geçit vermedi ve ilk periyodu 26-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Skaylar Mays'in bulduğu sayılarla etkili başlayan Buducnost VOLI, üç dakikada farkı 6'ya (28-22) kadar indirdi. İkinci bölümde üstünlüğü eline alan başkent ekibi, farkı tekrardan çift hanelere (35-22) çıkardı. Çeyreğin kalanında konuk ekip maçın iki yönünü de iyi oynadı ve devreye 43-42 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyodun ilk iki dakikasında iki takım da karşılıklı top kayıpları ve faullerin etkisiyle sayı üretemedi. Ardından Doğuş Özdemiroğlu ve Marko Simonovic'in bulduğu üçlüklerle Türk Telekom, farkı 7'ye (49-42) çıkardı. Hücum ribauntlarıyla boyalı alandan sayılar bulan Buducnost VOLI, karşılaşmanın ilk sayısının ardından ikinci kez önce geçti: 50-52. Kalan bölümde karşılıklı sayılar üretilirken Türk Telekom, çeyreği 59-58 üstün tamamladı.

Son çeyreğe 6 sayılık seriyle başlayan Buducnost VOLI, ilk 5 dakikayı 66-65 önde geçti. Çekişmeli geçen ikinci bölümün ardından bitime 3 dakika kala Türk Telekom, 71-70 üstünlüğü yakaladı. Öne geçtikten sonra rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Türk Telekom, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 79-72 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Saulius Racys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Alberto Baena (İspanya)

Türk Telekom: Smith 6, Simonovic 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Yavuz Gültekin 3, Bankston 10, Usher 7, Alexander 10, Allman 16, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman 1

Buducnost VOLI: Sulaimon, Tanaskovic 10, Ferrell 10, Boutsiele 6, Bouteille 4, Thompson 4, Magee 10, Mays 21, Morgan 4, Jovanovic, Kovliar 3

1. Periyot: 26-15

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-58

Beş faulle çıkan: 38.03 Sulaimon (Buducnost VOLI)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.