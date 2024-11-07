Türk Telekom'dan ABD'li oyun kurucu takviyesi

Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Smith'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Türk Telekom'dan ABD'li oyun kurucu takviyesi
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07 Kasım 2024 17:29
Son güncelleme 07 Kasım 2024 17:30
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin." ifadesi kullanıldı.

PERFORMANSI

31 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımında forma giydiği 11 maçta 7,5 sayı ve 4,4 asist ortalamasıyla oynadı.

İşte Türk Telekom'un paylaşımı;

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