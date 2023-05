Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: 'Türk sporunu desteklemeye devam edeceğiz'

Türk Telekom, spora ve sporcuya desteğini her alanda gösterirken, 7Days Avrupa Kupası'nda finale adını yazdıran Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye'ye 14. kez Avrupa kupasını getirmeye hazırlanıyor. Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 Mayıs'taki final maçında İspanyol ekip Gran Canaria ile karşı karşıya geliyor.Türk sporunun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için de çeşitli sorumluluklar üstlendiklerini ve önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "25 yıldır parkelerde yer alan ve önemli başarılara imza atan Türk Telekom Basketbol Takımımız şimdi Avrupa'da kupaya çok yakın. Takımımız, olağanüstü bir sezona imza atarken, Türk Telekom olarak, sporun her alanında değer üreten yaklaşımımızla sunduğumuz desteklerin başarıya ulaşmasını görmek bize gurur veriyor" dedi.Türk Telekom Spor Kulübü çatısı altında, profesyonel ve amatör spor kulüpleriyle 11 yılı aşkın süredir Türk sporuna hizmet ettiklerini ifade eden Önal, "Basketboldan eskrime, yüzmeden badmintona 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcumuz bulunuyor. Yıllardır spora yatırım yapan bir marka olarak, Türkiye'ye Değer anlayışıyla projeler üretiyor; Akıllı Stadyum projeleri, VAR sistemi ve taraftar paketleri ile ses getiren ilklere imza atıyoruz. Spor ve oyun ekosistemini teknolojinin ayrıcalıklarıyla harmanlayarak, dijitalleşmedeki deneyimimizi futbolun en değerli markası olan Süper Toto Süper Lig'teki 17 takımın yer aldığı eSüper Lig'e yakın zamanda adımızı verdik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen eSüper Lig'in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğumuzu duyurmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.Spora sundukları katkının altını çizen Önal, "Takım oyunlarından bireysel branşlara uzanan bu geniş yelpazede şimdi de kitleleri peşinden sürükleyen eSpor heyecanına ortak oluyoruz. Oyun ekosistemi için kesintisiz ve güçlü altyapının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de eSpor'un gereksinimleri arasında yer alan fiber altyapıyı ülkemizin her şehrine götürüyor, abonelerimize yüksek hızlı internet seçenekleri sunuyoruz. Dijital oyun platformumuz Playstore ve oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren GAMEON markamız ile oyun sektöründe de öncü rol üstleniyoruz" açıklamasında bulundu.Önal, "Bu sezon gösterdikleri olağanüstü başarılarla adını Avrupa arenasında finale yazdıran basketbol takımımız vesilesiyle, Türk sporunun destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için de sorumluluklar üstlenmeye ve önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Birlikte daha nice başarıları kutlayacağımıza inanıyor ve 7Days Avrupa Kupası'nda finalinde ülkemizi gururla temsil edecek olan Türk Telekom Basketbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.