Türk Telekom ayrılığı duyurdu

Türk Telekom Basketbol Takımı, Selçuk Ernak'la yolları ayırdığını açıkladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom ayrılığı duyurdu
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24 Mayıs 2024 19:36
Türk Telekom Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Selçuk Ernak'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, Selçuk Ernak yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 8. sırada bitirdi ve play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e elendi.

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