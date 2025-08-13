13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Türk taraftarlar, Arda Güler'i yalnız bırakmadı

Real Madrid'in WS Tirol'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçını izlemeye giden Türk taraftlar, Arda Güler'e destek oldu.

calendar 13 Ağustos 2025 15:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türk taraftarlar, Arda Güler'i yalnız bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in Avusturya ekibi WS Tirol'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçını izlemeye giden Türk taraftarlar, milli futbolcu Arda Güler'e destek oldu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid hazırlık maçında Avusturya takımlarından WS Tirol ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar bu mücadeden 4-0 galibiyetle ayrıldı. İspanyol ekibinde forma giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki milli oyuncu 83'üncü dakikada yerini Roberto Martin'e bıraktı. Genç yıldızı takip etmeye gelen Türk taraftarlar tribünden Arda Güler'e destek oldu. Arda Güler forması giyen ve yanlarında Fenerbahçe forması getiren taraftarlar, milli futbolcuyu canlı olarak izlemenin heyecanını yaşadı.

Öte yandan Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.