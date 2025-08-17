17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-128'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-044'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-044'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-044'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular; bireysel, takım ve bayrak yarışlarında elde ettikleri derecelerle toplamda 6 gümüş madalya kazandı.

calendar 17 Ağustos 2025 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 17:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen '2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda Milli sporcu Elif Duman, bireysel yarışlarda gösterdiği üstün performansla dünya 2'ncisi oldu.

Aynı başarıyı erkekler kategorisinde Mehmet Doruk Özkan tekrarlayarak dünya 2'nciliğini elde etti. Kadın Takımı ise (Aylin Yılmaz, Elif Duman, Nevra Fandaklı) dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Erkek Takımı da (Mehmet Doruk Özkan, Serhan Efe Ucarı, Dağhan Emir Demiryürek) çıktığı mücadeleler sonrası dünya 2'ncisi oldu. Karışık Bayrak Takımı (Elif Duman – Mehmet Doruk Özkan) dünya 2'ncisi oldu. Erkek Bayrak Takımı ise (Mehmet Doruk Özkan – Serhan Efe Ucarı) güçlü performanslarıyla dünya 2'inciliğine ulaştı.

'4 SPORCUDAN FİNAL BAŞARISI'

Finallere yükselen milli sporcular şampiyonada önemli başarılar elde etti. Nevra Fandaklı bireysel yarışta dünya 4'üncüsü, Melis Tuğsem Erim ise dünya 10'uncusu oldu. Erkeklerde Serhan Efe Ucarı, finali dünya 6'ncısı olarak tamamlarken; Mehmet Doruk Özkan bireysel, takım ve bayrak dereceleriyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.


'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDILAR'

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sporcuların sahadaki disiplin ve azimleriyle modern pentatlonun geleceği için umut verdikleri vurgulanarak; "Gençlerimiz ülkemizi gururlandırdı, onların başarıları Türk pentatlonunun yükselişinin en güçlü göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a teşekkür edildi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.