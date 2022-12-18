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Türk Hava Yolları, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA
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Türk Hava Yolları, İlbank'a set vermedi!
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18 Aralık 2022 16:18
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Recep Karakoç, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın, Kingdon (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Zeynep Sude Demirel, Ada Germen)

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Ayşin Yarayan, Fatma Nur Erdoğan)

Setler: 25-17, 25-13, 25-9

Süre: 66 dakika (24, 24, 18)

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