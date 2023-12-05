Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li finalinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Stoyan Barev (Bulgaristan)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Derya Güç, Alecrim)
Levallois Paris Saint Cloud: Palgutova, Rodrıguez, Cugno, Enright, Thater, Alanko, (Gelin, Kecman, Depie, Verger)
Setler: 20-25, 25-12, 23-25, 25-21, 12-15
Süre: 126 dakika (28, 25, 29, 26,18)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Stoyan Barev (Bulgaristan)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Derya Güç, Alecrim)
Levallois Paris Saint Cloud: Palgutova, Rodrıguez, Cugno, Enright, Thater, Alanko, (Gelin, Kecman, Depie, Verger)
Setler: 20-25, 25-12, 23-25, 25-21, 12-15
Süre: 126 dakika (28, 25, 29, 26,18)
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