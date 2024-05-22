Türk futbolunun "Küçük Metin"i son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk futbolunun 'Küçük Metin'i son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 15:41
Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler için son görev yapıldı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeliği bulunan ve scout uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti kılınan namaza Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, Hakan Balta, Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Futbol A Scouting ve Performans Analizi Yöneticisi Emre Utkucan ile futbol camiasından birçok kişi katıldı.

Çekiçler'in naaşı, cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery