Türk futbolunun geleceği tehlikede: Bir nesil kayboluyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajda altyapı konusu ile ilgili ilginç bir tespitte bulundu.



Pandemi sürecine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, altyapıdaki oyuncuların koronavirüs nedeniyle yaklaşık 7 aydır idman yapmadığını ve bu olayın Türk futbolunun geleceği için büyük bir tehlike olduğunu ifade etti.



Terim'in bu açıklamaları sonrası Akşam gazetesi konuyu enine boyuna araştırdı. İlginç rakamlar ortaya çıktı.



İşte o rakamlar:



ELİT LİGLERDE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ



Ülkemizde Gelişim Ligleri, Bölgesel Gelişim Ligleri ve Futbol Altyapı Gelişim Ligleri bulunuyor.



Gelişim Ligleri'nde Elit U19 (2 Grup), U17 (2 Grup), U16 (4 Grup), U 15 (4 Grup), U14 (4 Grup) ligleri var. Bu ligde geçtiğimiz sezon toplam 4 bin 320 tane genç oyuncu görev aldı.



Bölgesel Gelişim Ligi'nde ise U19 (5 Grup), U17 (5 Grup), U16 (5 Grup), U15 (5 Grup) ligleri bulunuyor. Burada ise 4 bin 608 genç oyuncu yer alıyor. Bu iki ligde toplam oyuncu sayısı ise 8 bin 928'i buluyor.



REZERV LİG BAŞLAMADAN BİTTİ



Futbol Altyapı Gelişim Ligleri'nde ise U14 (2 Grup) ve U13 (5 Grup) ligleri bulunuyor. Bu ligde ise toplam bin 8 oyuncu mücadele ediyor. Yani altyapı liglerinde toplam 9 bin 936 oyuncu alması gereken eğitimi bir türlü alamıyor.



TFF'nin bu sezon yürürlüğe soktuğu rezerv lige ise Süper Lig takımlarından beklenen ilgi gelmedi. Birçok Süper Lig takımı genç oyuncusunu alt liglere kiralamak zorunda kaldı.



Bu süreç uzarsa Türk futbolu için önemli bir nesil kaybolma noktasına gelebilir.



HİKMET KARAMAN: "TAKİP EDİLMELİ"



"Altyapı liglerinin yeniden oynanması durumda koronavirüs sürecine nasıl bir etki edeceği ön plana alınmalı. Yakın bölgeler belirlenerek altyapı ligleri yeniden oluşturabilir. Bu 9 bin genç oyuncunun şu an ne yaptığı da yakından takip edilmeli. Birçok genç oyuncu futbolcu olabilmek için okul hayatından ayrılmış durumda. Bu oyuncular şu an boştalar. Bu sorun bir an önce çözülmeli."



TAHİR KARAPINAR: "FUTBOLUN GELECEĞİ"



"Büyük sıkıntı ama önce sağlık diyoruz. Fenerbahçe olarak U-17 ve U-19 takımlarımız iki aydır idman yapıyor. Diğer takımlarımız geçen hafta başladı, haftada 2 gün antrenman yapıyorlar. Bir oyuncunun yakınında koronavirüs şüphesi olursa antrenmanları kesiyoruz ve 10 gün sonra tekrar test olup antrenmanlara tekrar başlıyoruz."