Turgay Demir: 'Abou farkıyla Beşiktaş!'

Turgay Demir, Fotomaç'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasını değerlendirdi.



Turgay Demir'in yazısından öne çıkan kısımlar şu şekilde;



"En sevdiğim derbidir Beşiktaş ile Fenerbahçe kapışmaları. Son yıllarda sıradan, aksiyonsuz bir derbi izlemedim desem yanlış olmaz. Her zaman kora kor mücadele, dişe diş bir kapışma olur bu derbide.



İki takımın başında da tecrübeli teknik adamlar var ve her ikisi de kazanmak istiyor. Bu bakışla yine hop oturup, hop kalkacağımız keyifli bir maç bizi bekliyor.



KEŞKE BATSHUAYI OLSA!



Fenerbahçe'de Lincoln, Jasua King, Batshuayi, Luan Peres, Osterwolde ve Valencia sakat bildiğim kadarıyla. Yani ön tarafta Jesus yeni bir arayışa girecek muhtemelen de Serdar Dursun'lu bir arayış olacak bu. Bana sorarsanız keşke Valencia ve Batshuayi olsaydı derim, Serdar Dursun oynadığı takdirde Beşiktaş savunmasını havadan, yerden daha hırpalayabilir. Colley ya da Tayyip yapışmalı bu oyuncuya. En azından benim düşüncem bu.



ISIRAN ORTA SAHALAR KAPIŞIR



Orta sahalar birbirine denk, Beşiktaş'ta Gedson ve Hadziahmedovic, Fenerbahçe'de Crespo, Zajc, Arao, İsmail, benzer oyun karakterine sahipler. Beşiktaş'ta Maxim, Fenerbahçe'de İrfan Can ya da Arda Güler oynadıkları taktirde takımlarının oyun aklı olacak kapasiteye sahipler. Jesus, Arda'yı ilkonbire koyacak kadar güvenmiyor! Arda'ya mı güvenmiyor, kendine mi, orası pek belli değil!



KARA BOĞA BOŞ DURMAZ!



Kale önlerine baktığımızda Aboubakar'ın fark yarattığını söylemeliyiz. Fenerbahçe savunmasında Abu ile baş edebilecek tek stoper Serdar Aziz. Jesus, Serdar'ı tercih eder mi bilinmez ama Aboubakar konusuna kayıtsız kalırsa faturayı öder!



GÜNEŞ BOZMAYI HEDEFLER



Güneş böyle maçların ilk yarılarında rakibin enerjisini tüketmek üzerine plan yapar. Asıl hedefi 60-65'ten sonra öldürücü darbeyi vurmaktır. Yine öyle yapacaktır. Maxim'i kenarda tutup, orta sahada üç sekiz numarayla oynayacaktır muhtemelen. Bu dönemde Beşiktaş rakibi kesinlikle bozar ama kendisini ne kadar organize olur onu kestirmek güç.



MUHTEŞEM BEŞLİ BULUŞURSA



Bana göre Aboubakar, Ghezzal, Maxim, Redmond, Gedson beşlisi sahada buluştuğu anda Beşiktaş gerçek gücünü gösterebilir. Bu buluşmanın da (ekstra durumlar, erken atılan ya da yenilen bir gol veya sakatlık v.s olmazsa) 65'ten önce olacağını sanmıyorum.



KULÜBELER ANI YAKALAMALI!



Sağlam bir maç izlemeye hazır olun. Hocaların oyuna müdahalede geç kalmaları dahi dengeleri bozabilir. Maçın kırılma anlarını yakalamaları şart! Bu kadar söz söyledin sana göre derbi ne olur diyorsanız, Aboubakar farkıyla Beşiktaş bir adım önde diyorum ama Fenerbahçe'nin de seyirci avantajı olduğunu unutmayalım.



BOL POZİSYONLU DERBİ OLUR



Bol pozisyonlu, muhtemelen üç-dört golle, iyi bir derbi izleriz. Beraberlik tüm derbilerde olduğu gibi burada da ilk ihtimal, biri kazanırsa o takım Beşiktaş olur. Bana göre durum bu."





