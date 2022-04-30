Turcan Bolayır: 'Su uyuyor düşman uyumuyor!'

Galatasaray'da yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.



Toplantıda Galatasaray'ın önde gelen isimlerinden Turcan Bolayır sert sözler söyledi.



İşte Bolayır'ın sözleri..



"Şimdiye kadar böylesine rastlamadık. Hani biz birlikteydik? Nasıl bir şey bu anlaması çok güç. Kritik günde böyle bir toplantıya balta vurmak, Galatasaray çınarına o balta girerse yukardaki tomruklar ve o dallar insanların kafasına gelebilir. Demek ki su uyuyor ama düşman uyumuyor. Kapalı kapılar ardında bulunan kişiler varsa çıksınlar erkekliklerini göstersinler"

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