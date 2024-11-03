Beşiktaş, cumartesi akşamı evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Maç sonrası TV100 ekranlarına konuk olan Tümer Metin, değerlendirmelerde bulundu.
''RAFA SİLVA MUTSUZ''
Metin, Rafa Silva'nın oynadığı mevki hakkında şunları söyledi: "Bir takımın iskeletiyle bu kadar oynanmaz. Rafa Silva oynadığı mevkiden dolayı mutsuz. Senin oyununu güçlü kılan 10 numara pozisyonu. At Rafa Silva'yı burada oynat!''
''LİGİ SONUNA KADAR GÖTÜREMEZ''
Beşiktaş'ın performansını da değerlendiren Tümer Metin, şöyle ekledi: "Beşiktaş'ın daha kötü sekansları var ama maçın tamamı için bu kadar kötü bir maç oynadığını görmedik. Beşiktaş'ın bu kadro mühendisliğiyle bu ligi sonuna kadar götürme imkânı yok."
Maç sonrası TV100 ekranlarına konuk olan Tümer Metin, değerlendirmelerde bulundu.
''RAFA SİLVA MUTSUZ''
Metin, Rafa Silva'nın oynadığı mevki hakkında şunları söyledi: "Bir takımın iskeletiyle bu kadar oynanmaz. Rafa Silva oynadığı mevkiden dolayı mutsuz. Senin oyununu güçlü kılan 10 numara pozisyonu. At Rafa Silva'yı burada oynat!''
''LİGİ SONUNA KADAR GÖTÜREMEZ''
Beşiktaş'ın performansını da değerlendiren Tümer Metin, şöyle ekledi: "Beşiktaş'ın daha kötü sekansları var ama maçın tamamı için bu kadar kötü bir maç oynadığını görmedik. Beşiktaş'ın bu kadro mühendisliğiyle bu ligi sonuna kadar götürme imkânı yok."