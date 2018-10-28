Tümer Metin: ''Hoca, Maicon'u istemiyor''

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde BeIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın ilk 11'ini değerlendiren Tümer Metin, "Geçen seneden beri Fatih hocanın bir tarafı Maicon'a takık. Elinde olsa, gözü hiç görmesin istiyor. Hafta içinde 3-4 kere Ozan'a kramp girdi, çocuk öyle maçı bitirdi. Ozan'ın yanına Donk'u attı hoca, istemiyor Maicon'u, yanındakini de bozduğunu düşünüyor." sözlerini kullandı.
SADECE 2 MAÇTA OYNAMADI
Brezilyalı stoper, bu sezon 10 maçta forma giyerken sadece Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında oynamamıştı.
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Galatasaray'ın ilk 11'ini değerlendiren Tümer Metin, "Geçen seneden beri Fatih hocanın bir tarafı Maicon'a takık. Elinde olsa, gözü hiç görmesin istiyor. Hafta içinde 3-4 kere Ozan'a kramp girdi, çocuk öyle maçı bitirdi. Ozan'ın yanına Donk'u attı hoca, istemiyor Maicon'u, yanındakini de bozduğunu düşünüyor." sözlerini kullandı.
SADECE 2 MAÇTA OYNAMADI
Brezilyalı stoper, bu sezon 10 maçta forma giyerken sadece Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında oynamamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın