Tümer Metin: ''Hoca, Maicon'u istemiyor''

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde BeIN Sports yorumcusu'den flaş bir açıklama geldi.Galatasaray'ın ilk 11'ini değerlendiren Tümer Metin, "Geçen seneden beriHafta içinde 3-4 kere Ozan'a kramp girdi, çocuk öyle maçı bitirdi. Ozan'ın yanına Donk'u attı hoca, istemiyor Maicon'u, yanındakini de bozduğunu düşünüyor." sözlerini kullandı.Brezilyalı stoper, bu sezon 10 maçta forma giyerken sadece Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında oynamamıştı.