Tuchel'den basına 'negatiflik' eleştirisi

PSG'nin St. Etienne'i mağlup ederek Fransa Lig Kupası'nı almasında maçın penaltılara gitmesi ve takımın gol atamaması üzerine gelen eleştirilere teknik direktör Thomas Tuchel sert yanıt verdi.



Alman teknik adam yaptığı açıklamada ligde 99 puan aldıklarını ve ekstra 2 kupa da kazandıklarını ancak basının sürekli olumsuzluk aramasına tepki gösterdi. Bir basın mensubunun takımın 1 haftada 2 maç yapıp toplam 210 dakikada 1 gol atabildiğini hatırlatınca Tuchel'in sert sözleri şunlar oldu:



"BASIN SÜREKLİ OLUMSUZLUK ARIYOR"



"Biz çok şanslıyız! Evet bunu yazın. Sadece şansla kazanabilen bir takım olduğumuzu yazın!



Futbol bu. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool nasıl kazandı. Her maçta 4-5 gol atan bir takım gösterin bana? Bu imkansız bir durum. Basın her zaman her konuda bir olumsuzluk arıyor. Ligi 99 puanda bitirdik ve her şey yolunda ama hayır! '100 puan neden olmadı' değil mi? Hep bir sorun arayacağız...



Takımın şu ana kadar geldiği konum için özür mü dilemeliyim? Sürekli bir bahane aramanın bir anlamı yok"