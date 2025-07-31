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01 Ağustos
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Tsunami tehlikesi geçti, Bengisu Avcı, Ocean's 7 Finali için hazır

Bengisu Avcı, Ocean's 7' hedefinin son etabı olan Tsugaru için iki gündür Japonya'da. Milli yüzücü, Japonya'ya gittiği gün Rusya'daki deprem nedeniyle tsunami tehlikesi ile karşı kaşıya kaldı.

calendar 31 Temmuz 2025 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tsunami tehlikesi geçti, Bengisu Avcı, Ocean's 7 Finali için hazır
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Bengisu Avcı, Ocean's 7' hedefinin son etabı olan Tsugaru için iki gündür Japonya'da. Milli yüzücü, Japonya'ya gittiği gün Rusya'daki deprem nedeniyle tsunami tehlikesi ile karşı kaşıya kaldı.

Yetkililer sahile kırmızı bayrak asarak okyanusa girmenin yasak olduğu uyarısı yaptı. Kodomari'de tüm sahil şeridinde anonslar yapıldı. Bu sırada dev dalga tehlikesine karşı inşa edilen sığınma evi aktif hale getirildi. Deniz suyu seviye ölçümleri her saat aralıksız yapıldı. Gözlemlerin ardından ise bu bugün kırmızı bayrak uyarısı sarıya indirildi ve sahil açıldı.

Bengisu, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla 1-6 Ağustos tarihleri arasında yüzecek. 3-4 Ağustos'ta yüzmeyi planlayan Bengisu Avcı, bu sabah yapılan teknik toplantının ardından, yüksek akıntı ihtimaline karşı önlem almak amacıyla kaptanların devamlı gözlem yaptığını bildirdi.


Bengisu Avcı, 2018 yılı başladığı Ocean's 7'de bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve son olarak 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Bengisu Avcı, saatteki hızı zaman zaman ve yer yer 12 kilometreyi bulan akıntılarıyla ünlü Tsugaru'yu da geçtiği taktirde dünyada 40'ıncı kişi ve bunu başaran ilk Türk olacak.

"Kanal geçişini yapacağımız Aamori bölgesi, oldukça içerde ve tsunami tehlikesi ortadan kalktı" diyen Bengisu Avcı, "Burada hazırlıklar inanılmaz bir hızla tamamladı. Güvenliğimiz için tüm önlemler anında alındı. Şu anda akıntı hızı, depremin etkisi nedeniyle normalin çok üzerinde. Bu nedenle geçişimizde kısa bir gecikme yaşıyoruz ama iki güne kadar şey normale dönecek ve ben de kanalı geçip bayrağımızı karşı sahilde açacağım" dedi.

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