Trezeguet: ''Her zaman sıkı çalışıyorum''

Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışta olan ismi Trezeguet, 1-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.
Trezeguet, "Aldığımız 3 puan için Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Tüm takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Son 4 maçta çok iyi oynuyoruz. Böyle devam edeceğiz.'' dedi.
Performansıyla ilgili konuşan yıldız isim, ''Her zaman sıkı çalışıyorum. Bazen çalışmamın karşılığını alıyorum. Alamadığım zaman da pes etmiyorum. İnşallah hep böyle devam edeceğiz. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması." şeklinde konuştu.
Trezeguet, "Aldığımız 3 puan için Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Tüm takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Son 4 maçta çok iyi oynuyoruz. Böyle devam edeceğiz.'' dedi.
Performansıyla ilgili konuşan yıldız isim, ''Her zaman sıkı çalışıyorum. Bazen çalışmamın karşılığını alıyorum. Alamadığım zaman da pes etmiyorum. İnşallah hep böyle devam edeceğiz. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması." şeklinde konuştu.
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