Trendyol 1. Lig'de ilk yarının puan durumu

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Trendyol 1. Lig'de ilk yarının puan durumu
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13 Ocak 2025 23:53
Son güncelleme 13 Ocak 2025 23:56
Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlarda Ahlatcı Çorum FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor da deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yendi.

Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen lider Kocaelispor, en yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.

Zirve yarışındaki ekiplerden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Esenler Erokspor-Sakaryaspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1

Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: 0-1

Boluspor-Adanaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: 1-0

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 3-0

Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 19 13 2 4 31 18 13 41
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 19 10 4 5 34 19 15 34
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 19 9 7 3 28 19 9 34
4.ERZURUMSPOR FK 19 9 3 7 22 15 7 30
5.AHLATCI ÇORUM FK 19 7 8 4 22 18 4 29
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 7 8 4 20 17 3 29
7.BOLUSPOR 19 8 4 7 29 24 5 28
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 19 8 3 8 32 24 8 27
9.MKE ANKARAGÜCÜ 19 8 3 8 25 19 6 27
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 19 7 6 6 24 22 2 27
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 7 6 6 23 21 2 27
12.GENÇLERBİRLİĞİ 19 7 6 6 20 19 1 27
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 19 7 5 7 28 26 2 26
14.MANİSA FK 19 8 2 9 24 26 -2 26
15.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 19 7 4 8 22 22 0 25
16.ŞANLIURFASPOR 19 7 4 8 26 27 -1 25
17.ESENLER EROKSPOR 19 6 5 8 25 26 -1 23
18.SAKARYASPOR 19 5 8 6 21 25 -4 23
19.ADANASPOR 19 3 6 10 17 36 -19 15
20.YENİ MALATYASPOR 19 0 0 19 10 60 -50 -21

Not: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.


20. haftanın programı

17 Ocak Cuma:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)


18 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)


19 Ocak Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)


20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

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