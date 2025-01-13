Trendyol 1. Lig'de ilk yarının puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 19 13 2 4 31 18 13 41 2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 19 10 4 5 34 19 15 34 3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 19 9 7 3 28 19 9 34 4.ERZURUMSPOR FK 19 9 3 7 22 15 7 30 5.AHLATCI ÇORUM FK 19 7 8 4 22 18 4 29 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 7 8 4 20 17 3 29 7.BOLUSPOR 19 8 4 7 29 24 5 28 8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 19 8 3 8 32 24 8 27 9.MKE ANKARAGÜCÜ 19 8 3 8 25 19 6 27 10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 19 7 6 6 24 22 2 27 11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 7 6 6 23 21 2 27 12.GENÇLERBİRLİĞİ 19 7 6 6 20 19 1 27 13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 19 7 5 7 28 26 2 26 14.MANİSA FK 19 8 2 9 24 26 -2 26 15.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 19 7 4 8 22 22 0 25 16.ŞANLIURFASPOR 19 7 4 8 26 27 -1 25 17.ESENLER EROKSPOR 19 6 5 8 25 26 -1 23 18.SAKARYASPOR 19 5 8 6 21 25 -4 23 19.ADANASPOR 19 3 6 10 17 36 -19 15 20.YENİ MALATYASPOR 19 0 0 19 10 60 -50 -21

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla sona erdi.Ligde bugün yapılan maçlarda Ahlatcı Çorum FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor da deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yendi.Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen lider Kocaelispor, en yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.Zirve yarışındaki ekiplerden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1Esenler Erokspor-Sakaryaspor: 1-1Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: 0-1Boluspor-Adanaspor: 3-1Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: 1-0Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 3-0Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3Not: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)