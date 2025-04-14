Portland Trail Blazers, başantrenör Chauncey Billups ile çok yıllı yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.



ESPN'in haberine göre görüşmeler, Blazers yönetimi ile Billups'ın temsilcisi Andy Miller (Klutch Sports) arasında sürdürüldü.



Billups, 2021'den bu yana takımın başında yer alıyor ve bu sezon sözleşmesindeki son garantili yılı tamamlamıştı. Ocak ayından itibaren Portland, %55 galibiyet oranına ulaşırken bu süreçte ligin en iyi savunma performansı gösteren beş takımından biri oldu.



Aynı zamanda genç oyuncuların gelişiminde büyük rol oynayan Billups, Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Donovan Clingan ve Toumani Camara gibi isimlerin gelişiminde etkili oldu.



Sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle Batı Konferansı 12. sırasında tamamlayan Blazers, yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Billups ile yola devam etme kararı, bu sürecin merkezine koç istikrarını koyduklarını gösteriyor.



