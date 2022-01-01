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Trae 30 attı, ATL 14 sayı farktan dönerek kazandı!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, ekibinin 14 sayı geriden gelerek Milwaukee Bucks'ı 121-114 devirdiği maçta 30 sayı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, ekibinin 14 sayı geriden gelerek Milwaukee Bucks'ı 121-114 devirdiği maçta 30 sayı buldu.

Altı Hawks oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Trae, 30 sayı, 4 ribaund, 11 asistle ekibine liderlik ederken, De'Andre Hunter 20 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 1 blokla, John Collins ve Danilo Gallinari 16'şar sayıyla, Kevin Huerter ise 13 sayıyla maçı tamamladılar:

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