Trabzonspor'a altyapıdan bir yıldız adayı daha: Taha Cevahiroğlu

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızları altyapısından çıkaran Trabzonspor'da şimdi de genç sağ bek Taha Cevahiroğlu göze çarpıyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a altyapıdan bir yıldız adayı daha: Taha Cevahiroğlu
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16 Şubat 2021 12:39
Son dönemde Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızları altyapısından çıkaran Fırtına'da şimdi de genç sağ bek Taha Cevahiroğlu dikkat çekiyor.

18 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziğiyle öne çıkan genç futbolcunun teknik heyetin radarında olduğu ve en kısa zamanda A takıma çıkabileceği öğrenildi. Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar U19'da 18 maça çıkan Taha, 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı göstermişti.



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