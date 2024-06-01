Transferde 3 ay önce çalışmalara başlayan ve bu doğrultuda Lundstram, Barisic ve Dragus gibi isimleri bitiren Trabzonspor, son gaz devam ediyor...
ONUACHU İÇİN HENÜZ CEVAP YOK
Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Southampton'a yeniden kiralama teklifi sunan ve 1.5 milyon Euro'luk ücreti de 2 milyon Euro'nun üstüne çeken Bordo-Mavililer, İngiliz ekibinden henüz olumlu cevap alabilmiş değil.
PRENSİPTE ANLAŞTI
Forvet transferini hızlıca bitirmek isteyen Fırtına, Abdullah Avcı'nın çok istediği Roman Yaremchuk konusunda ciddi aşama kaydetti. Daha sezon bitmeden oyuncuyla temas kuran Trabzonspor'da, Avcı da Yaremchuk'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Ukraynalı forvetin gelmeye sıcak bakması sonrası Club Brugge ile pazarlıkları hızlandıran ve Belçika'ya ekip gönderen yönetim, kulüp tarafıyla prensipte anlaştı.
BONSERVİSİYLE ALINACAK
Fırtına, Yaremchuk'u bonservisiyle kadrosuna katacak. Oyuncuyla aradaki son pürüzleri çözmeye çalışan Karadeniz ekibi, kısa sürede bu işe nokta koymayı hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan, 24 Haziran'da yeni sezonun hazırlıklarına start verecek olan Trabzonspor'da, ilk antrenmana Yaremchuk'u çıkarmak istiyor.
ONUACHU İÇİN HENÜZ CEVAP YOK
Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Southampton'a yeniden kiralama teklifi sunan ve 1.5 milyon Euro'luk ücreti de 2 milyon Euro'nun üstüne çeken Bordo-Mavililer, İngiliz ekibinden henüz olumlu cevap alabilmiş değil.
PRENSİPTE ANLAŞTI
Forvet transferini hızlıca bitirmek isteyen Fırtına, Abdullah Avcı'nın çok istediği Roman Yaremchuk konusunda ciddi aşama kaydetti. Daha sezon bitmeden oyuncuyla temas kuran Trabzonspor'da, Avcı da Yaremchuk'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Ukraynalı forvetin gelmeye sıcak bakması sonrası Club Brugge ile pazarlıkları hızlandıran ve Belçika'ya ekip gönderen yönetim, kulüp tarafıyla prensipte anlaştı.
BONSERVİSİYLE ALINACAK
Fırtına, Yaremchuk'u bonservisiyle kadrosuna katacak. Oyuncuyla aradaki son pürüzleri çözmeye çalışan Karadeniz ekibi, kısa sürede bu işe nokta koymayı hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan, 24 Haziran'da yeni sezonun hazırlıklarına start verecek olan Trabzonspor'da, ilk antrenmana Yaremchuk'u çıkarmak istiyor.