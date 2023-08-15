Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'dan on numara bölgesine takviye geldi.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Yunan oyuncusu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELDİ!
Trabzonspor'un el sıkıştığı Taxiarchis Fountas, bu akşam İstanbul'a geldi.
Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.
Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Yunan oyuncusu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELDİ!
Trabzonspor'un el sıkıştığı Taxiarchis Fountas, bu akşam İstanbul'a geldi.
Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.
Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.