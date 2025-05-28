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Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları, savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi

Trabzonspor kulübü ve futbolcuları Ukraynalı savaş mağduru çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

calendar 28 Mayıs 2025 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 18:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları, savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi
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Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncuları Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov, savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü ve savaş mağduru Ukraynalı çocukların moral ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan iş birliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon'da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafir çocukların formalarını imzaladı. Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.


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