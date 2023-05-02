Trabzonspor'un transfer gündemindeki isim; Bruno Petkovic

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, vatandaşı forvet Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor. Petkovic, Dinamo Zagreb'te Bjelica'nın vazgeçilmeziydi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'un transfer gündemindeki isim; Bruno Petkovic
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02 Mayıs 2023 13:59
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, gidecek ve kalacak oyuncuların durumunu netleştirmesinin ardından savunma, orta saha ve forvet hattına yapılması gereken takviyelerle ilgili geniş bir rapor sunacak. Hırvat teknik adamın forvet hattındaki adayı ise kariyerine katkıda bulunduğu Bruno Petkovic. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 28 yaşındaki forvetin Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

203 MAÇTA 63 GOL
Hırvatistan'da birçok oyuncunun kariyerine dokunuşlar yapan Bjelica için Bruno Petkovic ismi özel bir yer tutuyor. Dinamo Zagreb'e transfer ettiği golcü isimle 2018-2020 yılları arasında Hırvat kulübünde birlikte görev yapan Bjelica, oyun planlarının büyük bir bölümünü golcü oyuncuya göre dizayn ediyordu. Bjelica, Petkovic'i 73 maçta oynatarak en fazla forma şansı veren isim olmuştu. Başarılı forvet, Dinamo Zagreb'te oynadığı 203 maçta 63 gol, 47 asist yaptı.

SUNJIC DE LİSTEDE
Bjelica'nın eski öğrencisi Hertha forması giyen orta saha Ivan Sunjic de Karadeniz ekibinde transferi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Alman kulübünde kiralık olarak oynayan, geçtiğimiz günlerde ise yeni hocasıyla bir tartışma yaşayan Sunjic için kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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