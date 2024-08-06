UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.
Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.
8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.
Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.
TRABZON'DA 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.
8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.
Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.
TRABZON'DA 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2021-22
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Trabzonspor-Molde
|3-3
|2021-22
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma
|1-2
|2022-23
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Trabzonspor-Kopenhag
|0-0
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Kızılyıldız
|2-1
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Monaco
|4-0
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Ferencvaros
|1-0
|2022-23
|UEFA Konferans Ligi son 16 turu
|Trabzonspor-Basel
|1-0
|2024-25
|UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu
|Trabzonspor-Ruzomberok
|1-0
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