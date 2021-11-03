Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor!

Bu sezon ligde toplam 22 gol atma performansı gösteren Trabzonspor'da, bu gollerin 20 tanesi yabancı futbolculardan geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor!
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03 Kasım 2021 12:42
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'da bu sezon kaydedilen 22 golün 20'si yabancı oyunculardan geldi. Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Marek Hamsik, Gervinho ve Djaniny 20 gole imza attı.

Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.

GEÇEN SEZON 10 ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezon forma giyen yabancı oyuncular ise 11. hafta itibarıyla 10 gol attı. Afobe ve Nwakaeme 3, Ekuban 2, Baker 1 gol atmıştı. Diğer goller ise Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'dan gelirken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edilmişti.

17 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR

Yabancılar, Süper Lig'de 20 gol atan Beşiktaş ve Hatayspor kadar gol atarken, 17 takımı ise solladı. Aytemiz Alanya 18, Karagümrük, Galatasaray ve Altay 17, Adana Demir ve Konya 16, F.Bahçe, Başakşehir, Kayseri ve Sivas 15, Antalya 13, Gaziantep ve Kasımpaşa 12, Malatya ve Göztepe 11, Çaykur Rizespor 9, Giresunspor 7 gol attı.


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