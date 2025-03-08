Trabzonspor tribünlerinden TFF'ye tepki!

Süper Lig'de sahasında Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan TFF'ye tepki geldi.
Bordo-mavili tribünler, karşılaşmanın ilk bölümünde TFF'yi istifaya davet etti.
Trabzonsporlu tribünler, "İbrahim Hacıosmanoğlu yeter! TFF İstifa." tezahüratında bulundu.
Bu sezon hakem yönetimleri nedeniyle TFF'yi zaman zaman sert bir şekilde eleştiren Trabzonspor Yönetimi de daha önce MHK'yi istifaya davet etmişti.
Bordo-mavili tribünler, karşılaşmanın ilk bölümünde TFF'yi istifaya davet etti.
Trabzonsporlu tribünler, "İbrahim Hacıosmanoğlu yeter! TFF İstifa." tezahüratında bulundu.
Bu sezon hakem yönetimleri nedeniyle TFF'yi zaman zaman sert bir şekilde eleştiren Trabzonspor Yönetimi de daha önce MHK'yi istifaya davet etmişti.
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