Trabzonspor, Trezeguet'i açıkladı!

Trabzonspor, Aston Villa'dan Trezeguet transferini KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.
Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"
Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.
Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.
Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"
Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.
Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.