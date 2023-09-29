Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek
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29 Eylül 2023 12:53
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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