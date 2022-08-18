Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi açıkladı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ