Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi açıkladı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi açıkladı
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18 Ağustos 2022 18:30
Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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