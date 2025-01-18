Trabzonspor, Mendy için tok satıcı

2023 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Batista Mendy'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.
Fransız basını, Rennes'in Mendy için Trabzonspor'a teklif yapacağını yazdı. Ayrıca İngiltere'nin Crystal Palace ekibi, Mendy'i takip ediyor.
Bu iki kulübün yanı sıra İtalya'dan bazı takımlar geçtiğimiz yıldan bu yana Mendy'i yakından takip ediyor.
Trabzonspor yönetimi ise 15 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle 25 yaşındaki yıldızını satmayı düşünmüyor.
Fransız basını, Rennes'in Mendy için Trabzonspor'a teklif yapacağını yazdı. Ayrıca İngiltere'nin Crystal Palace ekibi, Mendy'i takip ediyor.
Bu iki kulübün yanı sıra İtalya'dan bazı takımlar geçtiğimiz yıldan bu yana Mendy'i yakından takip ediyor.
Trabzonspor yönetimi ise 15 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle 25 yaşındaki yıldızını satmayı düşünmüyor.