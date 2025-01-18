Trabzonspor, Mendy için tok satıcı

Trabzonspor, Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği Batista Mendy için istediği bonservis bedelini belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Mendy için tok satıcı
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18 Ocak 2025 09:56
2023 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Batista Mendy'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Fransız basını, Rennes'in Mendy için Trabzonspor'a teklif yapacağını yazdı. Ayrıca İngiltere'nin Crystal Palace ekibi, Mendy'i takip ediyor.

Bu iki kulübün yanı sıra İtalya'dan bazı takımlar geçtiğimiz yıldan bu yana Mendy'i yakından takip ediyor.

Trabzonspor yönetimi ise 15 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle 25 yaşındaki yıldızını satmayı düşünmüyor.

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