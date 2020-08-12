Trabzonspor, Marlon'u açıkladı!

Trabzonspor, Fluminense'den 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marlon'u KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor, Marlon'u açıkladı!
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12 Ağustos 2020 12:36
Trabzonspor, Fluminense'den 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marlon'u 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."



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