Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Macaristan kampında 2 hazırlık maçı yapacak
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29 Haziran 2024 16:57
Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak.

Karadeniz ekibi, ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

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