UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.



Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Gruptaki tüm karşılaşmalarda skor üreten Yunan yıldız, Avrupa Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.



Trabzonspor, bu galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselemedi. Bordo-mavililerin mağlubiyetini ya da beraberliğini beklediği Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi. Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi play-off turuna gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.



Grupta oluşan puan durumu:



10- Ferencvaros

10 -Monaco

9- Trabzonspor

6- Kızılyıldız



ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Kızılyıldız maçının ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, orta alanda Gbamin'in yerine Siopis, Bardhi'nin yerine Abdülkadir Ömür, forvette de cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.



Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almadı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı.



Yaklaşık 150 kişilik Macaristan temsilcisinin taraftar grubu da tribünde takımlarını destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.



13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.



22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.



41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.



İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.



74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.



86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 62 Gbamin), Bakasetas (Dk. 69 Naci Ünüvar), Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Trezeguet (Dk. 85 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 62 Djaniny)



Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka (Dk. 90 Redzic), Esiti (Dk. 61 Mercier), Laidouni, Vecsei, Zachariassen, Ryan Mmaee, Nguen (Dk. 82 Kovacevic)



Gol: Dk. 7 Bakasetas (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Laidouni, Dk. 47 Samy Mmaee, Dk. 88 Vecsei (Ferencvaros) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Hugo, Dk. 82 Bartha (Trabzonspor)



