Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
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31 Mart 2023 23:04
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde cumartesi saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

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