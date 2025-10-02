02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Trabzonspor - Kayserispor: 57. randevu

Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek.

02 Ekim 2025 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Kayserispor: 57. randevu
Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.


Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Son 3 sezondur sahasında zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.

En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.

