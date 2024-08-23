UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.
Kybunpark'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, turun kaderini Trabzon'da oynayacağı rövanş maçına bırakmış oldu.
Trabzonspor'da uzun bir süredir ilk 11'de yer almayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, St. Gallen maçına ilk 11'de başladı ve etkili bir performans gösterdi.
Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
ORSIC KARŞI KARŞIYA KALDI AMA ATAMADI
Maçın 7. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda savunmadan topu kapan Orsic, pasını Visca'ya verdi. Visca'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci kurtardı, seken topta Orsic topu boş ağlara gönderemedi.
ENIS BARDHI DİREĞE TAKILDI
Trabzonspor bu kez de Bardhi ile gole çok yaklaştı. 8. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Bardhi'nin vuruşunda kaleciden seken top direkten oyun alanına döndü.
ST. GALLEN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 86. dakikasında St. Gallen, Willem Geubbels'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile Geubbels'in gol attığı sırada Denis Draguş'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal oldu.
TRABZONSPOR'UN GOL ORUCU SÜRÜYOR
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Trabzonspor, çıktığı son 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. Öte yandan bu sezon daha önce oynadığı 5 maçın sadece 1'inde ilk yarılarda gol atmayı başaran Trabzonspor, St. Gallen karşısında da galip gelemedi ve olumsuz serisi 5 maça yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.
45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.
52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
Stat: St. Gallen
Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)
St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla (Dk. 34 Stevanovic), Görtler, Toma (Dk. 72 Csoboth), Witzig (Dk. 72 Ruiz), Geubbels, Akolo (Dk. 72 Cisse)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu (Dk. 62 Lundstram), Mendy (Dk. 84 Umut Güneş), Visca, Bardhi (Dk. 73 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 62 Trezeguet), Enis Destan (Dk. 84 Dragus)
Sarı kartlar: Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 81 Barisic, Dk. 84 Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 72 Enrico Maassen (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Ruiz, Dk. 90+1 Görtler (St. Gallen)
Kybunpark'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, turun kaderini Trabzon'da oynayacağı rövanş maçına bırakmış oldu.
Trabzonspor'da uzun bir süredir ilk 11'de yer almayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, St. Gallen maçına ilk 11'de başladı ve etkili bir performans gösterdi.
Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
ORSIC KARŞI KARŞIYA KALDI AMA ATAMADI
Maçın 7. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda savunmadan topu kapan Orsic, pasını Visca'ya verdi. Visca'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci kurtardı, seken topta Orsic topu boş ağlara gönderemedi.
ENIS BARDHI DİREĞE TAKILDI
Trabzonspor bu kez de Bardhi ile gole çok yaklaştı. 8. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Bardhi'nin vuruşunda kaleciden seken top direkten oyun alanına döndü.
ST. GALLEN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 86. dakikasında St. Gallen, Willem Geubbels'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile Geubbels'in gol attığı sırada Denis Draguş'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal oldu.
TRABZONSPOR'UN GOL ORUCU SÜRÜYOR
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Trabzonspor, çıktığı son 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. Öte yandan bu sezon daha önce oynadığı 5 maçın sadece 1'inde ilk yarılarda gol atmayı başaran Trabzonspor, St. Gallen karşısında da galip gelemedi ve olumsuz serisi 5 maça yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.
45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.
52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
Stat: St. Gallen
Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)
St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla (Dk. 34 Stevanovic), Görtler, Toma (Dk. 72 Csoboth), Witzig (Dk. 72 Ruiz), Geubbels, Akolo (Dk. 72 Cisse)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu (Dk. 62 Lundstram), Mendy (Dk. 84 Umut Güneş), Visca, Bardhi (Dk. 73 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 62 Trezeguet), Enis Destan (Dk. 84 Dragus)
Sarı kartlar: Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 81 Barisic, Dk. 84 Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 72 Enrico Maassen (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Ruiz, Dk. 90+1 Görtler (St. Gallen)
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