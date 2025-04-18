Trabzonspor ile Adana Demirspor 38'inci randevuda

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 19 Nisan Cumartesi günü 38. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor ile Adana Demirspor 38'inci randevuda
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18 Nisan 2025 16:29
Son güncelleme 18 Nisan 2025 16:32

Trabzonspor ile Adana Demirspor 19 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 22, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Süper Lig'de 39 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 25, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın ilk yarıda Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 5-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, havayolu ile Adana'ya gidecek. 

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