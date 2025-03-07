Trabzonspor, iç saha serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
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