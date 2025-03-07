Trabzonspor, iç saha serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, 8 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, iç saha serisini sürdürmek istiyor
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07 Mart 2025 11:14
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.


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