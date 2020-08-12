Trabzonspor, Guilherme'ye teklif bekliyor

Trabzonspor yönetimi, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırmak isterken BB Erzurumspor hemen devreye girdi, nabız yokladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Guilherme'ye teklif bekliyor
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12 Ağustos 2020 10:01
Trabzonspor'da teklif gelmesi halinde Guilherme ile yolların ayrılması planlanıyor.

Bordo-mavili yönetim, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak oynadığı Yeni Malatyaspor'dan kadroya katılan ve 1.5 yıllığına kulübü Alvarenga'dan kiralanan Brezilyalı oyuncu için teklif bekliyor.

Teknik heyetin de bu konudaki fikri alınırken Guilherme'nin menajerine de durum iletildi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 14 maça çıkan ve bir asist yapan Guilherme, kupayı kazanan takımına da 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Erzurumspor'un devrede olduğu ve oyuncunun da ikna olması durumunda ligin yeni takımının bu transfere hazır olduğu öğrenildi.



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