Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.