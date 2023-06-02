Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 14:21
Son güncelleme 02 Haziran 2023 14:23
Spor Toto Süper Lig'in 37.haftasında Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı galibiyet arayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor. 

BJELICA İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.

Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

 MAREK HAMSIK'E VEDA 

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery