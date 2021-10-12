Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi hamlesi

Ocak ayında kadrosuna yeni bir sol bek kazandırmak için harekete geçen Trabzonspor, Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Çiftçi'yi takibe aldı. Yönetim, hem istikrarı hem de 8+3 kuralı sebebiyle tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.



Geride bıraktığımız transfer döneminde Fransız ekibi Le Havre'den Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunan Bordo-Mavililer, A Milli Takım futbolcusunu Beşiktaş'a kaptırmıştı.



Bu durumdan dolayı sol bek hattında elinde sadece; Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı kalan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadrosuna yeni bir isim kazandırılmasını istedi. Bu gelişmenin ardından birçok isimle temas kuran Trabzonspor Yönetimi'nin son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un tecrübeli sol beki Uğur Çiftçi için girişimlere başladığı kaydedildi.



Resmi girişimler...



Sivasspor'da görev yaptığı 4 sezonda istikrarlı bir görüntü sergileyen 29 yaşındaki sol bek, hem başarısı hem de ilk 11'deki 8+3 kuralı sebebiyle Bordo-Mavililer'in radarına girdi. Trabzonspor'un, Yiğidolar'daki kontratı 2023Haziran ayında sona erecek olan başarılı futbolcu için Ocak ayındaki transfer döneminde resmi girişimlere başlayabileceği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlılar'da 4 sezonda 109 karşılaşmada görev yapan Uğur, takımının en önemli isimleri arasında yer alıyor.



