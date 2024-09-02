Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Enis Destan

Trabzonspor, Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Enis Destan
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02 Eylül 2024 14:47
Trabzonspor, Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-Mavili kulüp, Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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